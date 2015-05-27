欧洲经济指标预测--5月27日-6月3日****

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月25日当周 5月27日(三) 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 正10.0 正10.1 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 4月 -- 正1.35 0645 法国消费者信心指数 5月 正95 正94 5月28日-6月5日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +4.7% +5.2% 5月28日(四) 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.5% +1.0% (较上年同期) -0.6% -1.4% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差25.25 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- +2.5% 0800 意大利企业信心指数 5月 正104.5 正104.1 0800 意大利消费者信心指数 5月 正108.3 正108.2 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.4% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 +1.0% -0.9% (较上年同期) -- +3.7% 0900 欧元区企业景气指数 5月 正0.35 正0.32 经济景气指数 正103.5 正103.7 工业景气指数 负3.0 负3.2 服务业景气指数 正6.7 正6.7 消费者信心指数 负5.5 负4.6 消费者通胀预期指数 -- 正0.7 生产者通胀预期指数 -- 负2.9 2305 英国GfK消费者信心指数 5月 正4 正4 5月29日(五) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 -0.1% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.8% -2.3% (较上年同期) +2.5% +3.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.2% -0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 90.0 89.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +4.9% +4.6% 民间贷款 +0.2% +0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +4.1% 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) 持平 持平 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.4% 6月1日当周 6月1-8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 -- +1.6% 截至5月的三个月房价指数(较上年同期) -- +8.5% 6月1日(一) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 47.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 -- 53.8 0750 法国Markit制造业PMI 5月 -- 49.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 -- 51.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 -- 52.3 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 -- 51.9 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.3% 6月2日(二) 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 -- 减少0.8 未经季节调整失业人数(万人) -- 284.3 经季节调整失业率 -- 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 增加12.42 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加18.29 抵押贷款批准件数(千件) -- 61.341 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 54.2 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 -- 持平 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -2.3% 6月3日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 53.1 0750 法国Markit服务业PMI 5月 -- 51.6 综合PMI -- 51.0 0755 德国Markit服务业PMI 5月终值 -- 52.9 综合PMI -- 52.8 0800 意大利失业率 4月 -- 13.0% 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月终值 -- 53.3 综合PMI -- 53.4 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 -- 59.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -- -0.8% (较上年同期) -- +1.6% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 6月 -- 0.05% (存款利率) -- -0.20% (完)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也