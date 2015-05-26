欧洲政经：美国在G7会议上可能向欧洲施压，促其与希腊达成协议

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透布鲁塞尔5月26日 - 知情官员周二表示，美国可能在本周于德国举行的七国集团(G7)财长会议上向欧洲施压，要求其与希腊达成以改革换资金的协议。
G7财长将于周四和周五在德国德累斯顿举行会议。
两位官员表示，尽管希腊议题没有正式放在议程上，但可能会在会议间隙讨论该国的融资和债务问题。
“我预期美国会在德累斯顿就希腊问题向欧洲施压，”官员们表示。“美国正在强调地缘政治风险，并告知我们必须找到解决办法，我们不能因为希腊而把欧元区和欧洲置于风险之中。”
地缘政治风险包括现金短缺的希腊有可能转而求助于俄罗斯。
另一个地缘政治风险是，受中东形势的诱导，极端主义风潮的威胁正在希腊不断加剧。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-