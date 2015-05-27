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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:00 BJT

《中国重要政经日程》--5月27日

==========================今日重要政经日程==========================

5/27（周三）

--10:00 国台办在广安门南街6-1号广安大厦中门四层举行新闻发布会。

==========================近期重要政经日程==========================

5/30（周六）

--首届中国人民大学世界经济论坛在北京召开。

--第九届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾；审校 曾祥进)
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