版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月27日-6月3日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。 
 日期  时   国家   规模     发行细节
       间                   
 5/27       意大            标售国库券
            利              
 5/27       美国            发售五年期公债
                            
 5/27       美国            发售两年期浮动利率公
                            债
 5/27       德国   20亿欧   标售30年期联邦公债
                   元       
 5/27       英国            标售2058年到期的指数
                            挂钩公债
 5/28       意大            标售中长期公债
            利              
 5/28       美国            发售七年期公债
 5/28       日本            标售三个月期贴现国库
                            券
 5/28       日本            标售两年期公债
 6/3        德国   30亿欧   标售五年期联邦公债
                   元       
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐