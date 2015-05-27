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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:27 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月27日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢表示，监管干部要“敢担当”，以建设公正透明严谨高效的证监会。

* 其他:

--证监会主席助理张育军称，正在搭建自贸区金融资产交易平台。

--据东方财富Choice数据统计，截至5月26日，今年以来新成立的股票型基金和混合型基金首募规模达7,039.79亿元人民币。其中不乏一天之内募资超百亿元的明星基金。

--英国指数公司富时集团宣布，将中国A股纳入富时罗素指数(FTSE Russell)。

--紫金矿业 拟以不低于4.13元/股，非公开发行不超过24.21亿股，募集资金总额不超过100亿元，用于海外项目建设、海外收购及补充流动资金等。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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