中国个股：浦发银行称将分拆设立理财子公司，为继光大银行后第二家

路透上海5月27日 - 中国股份制银行--上海浦东发展浦发银行 周三发布董事会公告称，同意以全资子公司的方式设立浦银资产管理有限公司，该事项须报监管机构核准；这亦是继光大银行后第二家计划分拆设立理财子公司的上市银行。