中国个股：浦发银行称将分拆设立理财子公司，为继光大银行后第二家

标题新闻：特朗普开除美国FBI局长科米，将另觅新人选
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路透上海5月27日 - 中国股份制银行--上海浦东发展浦发银行 周三发布董事会公告称，同意以全资子公司的方式设立浦银资产管理有限公司，该事项须报监管机构核准；这亦是继光大银行后第二家计划分拆设立理财子公司的上市银行。
中国光大银行 3月末曾公告称，该行将全资设立理财业务子公司，该事项须报请监管机构审批，这是国内最早落实分拆业务的上市商业银行。
此前中金曾发布研究报告称，商业银行将分拆资产上市，最快二季度启动。已有部分银行获准分拆某项特定业务，未来将采取“先分拆-再引资-最后上市”的路径。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 4月 -- -0.3% 5月11日(四) 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 4月 --
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 120.00 +3.14 +2.69 3221715 京东 38.53 -0.02 -0.05 16207735 新浪 81.08 +1.21 +1.51 989745 搜狐 40.38 +0.28 +0.70 169723 网易 271.90 +2.95 +1.10 1368022 百度 182.98 +5.51 +3.10 3479314 台湾 台湾积体电路 35.41 +0.43 +1.23