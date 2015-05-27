《新兴市场重要经济事件预告》--5月27日-6月3日

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
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5月27日(三)
首尔--前美国联邦储备理事会主席贝南克将出席由韩国东亚日报和Channel A电视频道主办的一个金融论坛。贝南克将就全球金融危机和韩国经济发表讲话(0200)。
安卡拉--土耳其央行公布最新一次政策会议的会议记录(1100)。
贝尔格莱德--贝尔格莱德央行大会，会议将讨论加入欧盟以及各国央行在这一进程中所发挥的作用(至5月28日)。塞尔维亚、黑山和阿尔巴尼亚央行总裁、波斯尼亚、马其顿、斯洛文尼亚和土耳其央行副总裁、欧洲央行、欧盟执委会和塞尔维亚政府的代表出席会议。
5月28日(四)
新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在新加坡银行业监管机构联席会议上发表讲话(0620)。
新加坡--20国集团(G20)-经济合作暨发展组织(OECD)高层圆桌会议，主题为机构投资者与长期投资。
曼谷--泰国央行总裁张旭州在2015年大湄公河投资论坛发表讲话。
5月29日(五)
索非亚--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际货币基金组织(IMF)/世界银行全体会议上讲话(1100)。
安卡拉--土耳其央行发布金融稳定报告(0700)。
6月1日(一)
圣地亚哥--智利央行将公布5月政策会议纪录(1230)
6月2日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至6月3日)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至6月3日)。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛(至6月3日)。
6月3日(三)
开普敦--世界经济论坛2015年非洲峰会(至6月5日)。
巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。
华沙--波兰央行公布利率决定(0930)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 李爽)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也