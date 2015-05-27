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货币新闻 | 2015年 5月 27日 星期三 08:34 BJT

巴西经济：参议院通过简化版撙节举措，每年可节约50亿雷亚尔资金

路透巴西利亚5月26日 - 巴西参议院周二批准简化版撙节举措，限制雇员福利。撙节举措是总统罗塞夫恢复投资者对该国经济信心的举措之一。

此举每年本会给政府节约90亿雷亚尔(28.6亿美元)资金，但国会对此作出修订后，资金节约规模降至约50亿雷亚尔。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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