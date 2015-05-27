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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月27日

*工商时报：

--金管会表示，至22日止国际板发行余额已达410.52亿美元，约1兆2,601亿台币，其中寿险业投资81.85%，即达1兆314亿台币，成为国际板最大投资人。

--主打对台的福建自贸区在4月上路，同时大陆官方文件更明确将福建列为〞21世纪海上丝绸之路〞重要枢纽；不过，工业技术研究院主任杜紫宸昨日表示，福建是沿海最贫脊、产业态样最少的地区，盼大陆对台的先试先行政策扩及其他地区，若只框在福建，对台商不利。

--联贷案层出不穷。金融圈人士透露，有线电视系统业者台湾宽频通讯(Taiwan broadband communication)委托中信银出面筹组规模300亿台币的大型联贷；高科技大厂广达 则是委托华南银出面筹组7亿美元(约220亿台币)联贷。

*经济日报：

--为让房屋评定现值加快接近市价，立法委员提案修法调整目前房屋现值重行评定期间〞至迟每三年一次〞，财政部认为有助拉近公告价格与市价的距离，同意支持修法。

--央行公布，建筑贷款余额与房贷余额年增率双双下滑。央行官员认为，房地合一实价课税制修订通过前，不确定因素无法消除，下月年增率可能继续走缓。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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