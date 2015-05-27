《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月27日

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
*工商时报：
--金管会表示，至22日止国际板发行余额已达410.52亿美元，约1兆2,601亿台币，其中寿险业投资81.85%，即达1兆314亿台币，成为国际板最大投资人。
--主打对台的福建自贸区在4月上路，同时大陆官方文件更明确将福建列为〞21世纪海上丝绸之路〞重要枢纽；不过，工业技术研究院主任杜紫宸昨日表示，福建是沿海最贫脊、产业态样最少的地区，盼大陆对台的先试先行政策扩及其他地区，若只框在福建，对台商不利。
--联贷案层出不穷。金融圈人士透露，有线电视系统业者台湾宽频通讯(Taiwan broadband communication)委托中信银出面筹组规模300亿台币的大型联贷；高科技大厂广达 则是委托华南银出面筹组7亿美元(约220亿台币)联贷。
*经济日报：
--为让房屋评定现值加快接近市价，立法委员提案修法调整目前房屋现值重行评定期间〞至迟每三年一次〞，财政部认为有助拉近公告价格与市价的距离，同意支持修法。
--央行公布，建筑贷款余额与房贷余额年增率双双下滑。央行官员认为，房地合一实价课税制修订通过前，不确定因素无法消除，下月年增率可能继续走缓。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也