版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:32 BJT

标题新闻：伦敦金属交易所将允许包括美国投机客在内的新会员在LMEselect电子平台上交易，藉此提振流动性

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐