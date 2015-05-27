《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月27日

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透香港5月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7518港元 ) 美国股市周二下跌，道琼工业指数 收低190.48点，或1.04%，收报18,041.54点，标普500 指数录得三周来最大单日百分比跌幅，因担心希腊财政危机，且一些美国经济数据强劲，燃点美联储 可能会尽早升息的预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 162.430 -1.35 36481 12.591 -1.17 中国铝业 16.010 -0.37 41335 4.964 -0.12 中国移动 68.200 -0.55 219599 105.735 -0.63 中国人寿 77.350 1.48 90999 39.973 0.06 中石油 123.350 -1.14 37173 9.562 -0.81 中石化 91.620 0.65 63783 7.102 -0.95 汇丰控股 47.400 -1.48 2555019 73.487 -1.49 中电信 70.560 0.60 19987 5.470 -0.37 中国联通 17.830 0.00 130180 13.821 -0.28 兖州煤业 9.580 0.21 35593 7.426 -0.45 华能国际 56.570 3.25 21215 10.963 0.58 南方航空 51.710 3.75 30155 8.017 0.84 东方航空 39.500 6.10 19655 6.124 0.89 中芯国际 5.880 9.29 45351 0.912 -0.91 （完） (整理 梁慧仪)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也