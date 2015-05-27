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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月27日

路透香港5月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(
1美元=7.7518港元 )    
    
    美国股市周二下跌，道琼工业指数 收低190.48点，或1.04%，收报18,041.54点，标普500
指数录得三周来最大单日百分比跌幅，因担心希腊财政危机，且一些美国经济数据强劲，燃点美联储
可能会尽早升息的预期。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       162.430   -1.35      36481            12.591      -1.17
 中国铝业                      16.010   -0.37      41335             4.964      -0.12
 中国移动                      68.200   -0.55     219599           105.735      -0.63
 中国人寿                      77.350    1.48      90999            39.973       0.06
 中石油                       123.350   -1.14      37173             9.562      -0.81
 中石化                        91.620    0.65      63783             7.102      -0.95
 汇丰控股                      47.400   -1.48    2555019            73.487      -1.49
 中电信                        70.560    0.60      19987             5.470      -0.37
 中国联通                      17.830    0.00     130180            13.821      -0.28
 兖州煤业                       9.580    0.21      35593             7.426      -0.45
 华能国际                      56.570    3.25      21215            10.963       0.58
 南方航空                      51.710    3.75      30155             8.017       0.84
 东方航空                      39.500    6.10      19655             6.124       0.89
 中芯国际                       5.880    9.29      45351             0.912      -0.91
 （完）   
        

 (整理　梁慧仪)
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