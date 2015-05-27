版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 27日 星期三 08:41 BJT

国际油市：油价走高，外交官称不太可能在6月底期限前达成伊朗核协议

0019 GMT，近月美国原油期货 较上日结算上涨0.35美元，报每桶58.38美元。

布兰特原油期货 涨0.28美元，至每桶64美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/陈宗琦；审校 李婷仪/王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐