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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:14 BJT

《香港报摘》--经济日报5月27日

* 要闻版头条：

--港股单日“双喜临门”，富时宣布将A股纳入全球基准过渡指数，内地亦热传快将启动合格境内个人投资者（QDII2）投资海外试点，市场资金再度热烘烘，三大外资行看好港股受惠北水。

* 其他：

--久违三年，澳门首度有大型博彩综合项目开幕，银河娱乐 投资近250亿港元的“澳门银河”二期、“澳门百老汇“今天开幕。

--市场消息指，比亚迪 正计划非公开配售A股，集资约100亿元人民币。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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