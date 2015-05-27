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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:12 BJT

香港新股：三生制药设定招股价区间，筹资高至7.12亿美元

路透香港5月27日 - 据路透周三看到的销售文件显示，中国生物制药公司--三生制药计划在港进行首次公开发行（IPO），设定招股价区间为每股8.3-9.1港元，集资高至7.12亿美元。

曾在美国纳斯达克市场上市并于两年前被私有化的三生制药，是次在港IPO计划发售6.061亿股股份（当中包括一名股东出售的旧股）。中信证券、高盛及摩根士丹利为其承销商。

三生制药两年前被一家由该公司总裁Jing Lou及中国直接投资基金--中信资本牵头的财团以3.4亿美元私有化。（完）
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