《台湾重要政经日程》--5月27日

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
=====================今日重要政经消息============================== 5/27(三) --10:30 瀚亚投资记者会。 --13:30 民进党中常会。 --14:00 国民党中常会。 --16:00 国发会发布景气灯号。 ===================================================================== 6/1(一) --2015年 台湾电脑展(COMPUTEX)。 6/2(二) --09:00 友达 年度股东会。 6/3(三) --09:00 2015年电脑展高峰论坛。 6/5(五) --08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，上月为年减0.80%。 --13:30 衍生性商品市场现况及展望研讨会。 --16:10 台湾央行公布5月底外汇存底，上月末外汇存底为4,181.74亿美元。 6/9(二) --09:00 台积电 年度股东大会。 --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金额300亿台币，天期五年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/22(一) --08:30 经济部公布5月季调失业率，上月为3.75%。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 --16:00 经济部公布5月外销订单，上月年减4.0%。 6/24(三) --16:00 经济部公布5月工业生产，上月为升1.06%。 6/25(四) --16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.53%。 8/20(四) --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也