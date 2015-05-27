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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:15 BJT

《香港报摘》--信报5月27日

* 要闻版头条：

--中港基金互认概念热炒，刺激港股昨天成交重越2,000亿港元，多只AH股ETF（交易所买卖基金）显着被炒高。

* 其他：

--百丽 截至今年2月底止年度净利47.6亿元人民币，按年增长8.2%，与市场预期相若。公司首席执行官盛百椒表示，未来三至五主要业务仍以时装鞋履及运动鞋服业务为主，同时会花两三年时间，集中投入资源统筹规划资讯科技及物流设施。

--本地时装零售商I.T 公布截至2月底止全年纯利3.125亿港元，按年增长11.7%；毛利率增至62.2%，升2.3个百分点。财务总裁曾庆洪料今年下半年本地零售市道仍然疲弱。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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