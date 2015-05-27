海通期货：中国期指三品种总持仓连创历史新高

以下内容节选自5月26日的《期货日报》：

周二上证综指上涨2.02%，深证成指上涨3.38%，创业板指数上涨4.33%，两市全天成交约2.11万亿元人民币。期指三个品种合约皆上涨，中证500和沪深300股指期货主力合约上涨5.54%和2.31%，而上证50股指期货主力合约尾盘最后15分钟小幅下挫，三品种合约总持仓继续增加3670手，截至收盘总持仓为35.61万手。总持仓持续创出历史新高，说明市场热度很高。

分合约来看，持仓数占三个品种最多的沪深300股指期货合约小幅减仓499手。IC合约增仓1556手，持仓达4.65万手。IH合约增仓2613手，最终持仓7.29万手。从期指三个品种全天表现来看，沪深300期指继续稳坐老大地位，中证500期指继续大幅上行，上证50期指涨幅最小。

持仓数据显示，前20名席位在IF1506与IF1509合约上共持买单162687手、卖单177526手，主力净空持仓量14839手，较前一交易日增加1029手。(完)

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