海通期货：中国期指三品种总持仓连创历史新高

路透基点：小米正与银行洽商，为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
以下内容节选自5月26日的《期货日报》：
周二上证综指上涨2.02%，深证成指上涨3.38%，创业板指数上涨4.33%，两市全天成交约2.11万亿元人民币。期指三个品种合约皆上涨，中证500和沪深300股指期货主力合约上涨5.54%和2.31%，而上证50股指期货主力合约尾盘最后15分钟小幅下挫，三品种合约总持仓继续增加3670手，截至收盘总持仓为35.61万手。总持仓持续创出历史新高，说明市场热度很高。
分合约来看，持仓数占三个品种最多的沪深300股指期货合约小幅减仓499手。IC合约增仓1556手，持仓达4.65万手。IH合约增仓2613手，最终持仓7.29万手。从期指三个品种全天表现来看，沪深300期指继续稳坐老大地位，中证500期指继续大幅上行，上证50期指涨幅最小。
持仓数据显示，前20名席位在IF1506与IF1509合约上共持买单162687手、卖单177526手，主力净空持仓量14839手，较前一交易日增加1029手。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
“现在我们没什么理由好推荐投资人买澳元的，对美元的收益优势微薄，股市又表现迟滞。”独立研究机构Amplifying Global FX Capital主管Greg Gibbs称。
路透东京5月10日 - 日本股市周三小升，盘旋在17个月高位附近，因日圆疲弱趋势支撑市场信心，但美国总统特朗普解除联邦调查局(FBI)局长职务以及朝鲜(北韩)核计划引发的担忧限制涨势。