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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:54 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月27日

**上海证券报**

--随着在多领域大力推广政府和社会资本合作模式，上市公司参与PPP项目出现提速迹象。截至周二(26日)，今年已有33家上市公司涉足，同比大增57%，涉及金额1,336亿元人民币。

**证券时报**

--数据显示，一季度30家已开业金融租赁公司的总资产达1.34万亿元，较上年末增长近650亿元。与2008年规模不足300亿元相比增长超过40倍。其中地方银行成为近年进驻金融租赁行业的主力军。

--南京证券要求，投资者有未到期的融资融券负债，所持有的单一证券市值占信用账户证券总市值的比例不得超过70%。为首个公开提出信用账户个股持仓比例限定的券商。

**21世纪经济报 道**

--接近兴业银行 的多个消息来源证实，该行正在筹备一家电商公司，目前在引进战略投资者。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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