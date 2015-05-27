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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:57 BJT

国信期货：沪铜面临季节性转弱，暂时观望为宜

以下内容节选自5月27日的《期货日报》：

5月临近尾声，中美宏观政策“蜜月期”有所降温。市场关注耶伦对今年美联储将加息的言论，美元指数反抽态势得到巩固加强。此外，国内政策刺激经济的效果尚未落地，铜等大宗商品终端消费提振有限，有色金属需求存在 “望梅止渴”的尴尬。

　　基本面上，二季度铜市现货供需较为坚挺，上期所铜库存持续回落，进口铜清淡加大内盘的抗跌性，加上厄尔尼诺等意外因素导致的铜矿减产预期话题不断发酵，使得铜成为大宗商品中相对抗跌的品种。但自5月中旬以来，大宗商品整体深度调整，铜价终究独木难支。而随着3—5月传统消费旺季即将结束，国内期现货市场将面临季节性转弱的处境。

　　铜市在创出年内新高后，多头获利盘和美元反弹压力叠加施压，国内外铜市持仓不断下滑，暗示铜价将面临振荡休整。本周综合强弱指标仅-0.25，环比上周大幅下滑，短线有待更多方向性指引，操作上，建议暂时观望为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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