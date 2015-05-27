《交易视点》资金多筹码稳令台债行情中性偏多--群益金鼎证券

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透台北5月27日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，台湾资金偏多与债券筹码稳固下，整体行情中性偏多，但下周十年104/5期的二次增额券就开始发行前交易，短线向下追多也有风险。预估104/9 区间1.00-1.04%，104/5期增额券 区间1.53-1.57%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也