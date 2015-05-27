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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:57 BJT

《交易视点》资金多筹码稳令台债行情中性偏多--群益金鼎证券

路透台北5月27日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，台湾资金偏多与债券筹码稳固下，整体行情中性偏多，但下周十年104/5期的二次增额券就开始发行前交易，短线向下追多也有风险。预估104/9 区间1.00-1.04%，104/5期增额券 区间1.53-1.57%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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