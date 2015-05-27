格林大华期货：沪钢将开启缓跌模式

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
以下内容节选自5月27日的《期货日报》：
4月末，黑色系品种出现一波明显反弹，沪钢1510合约大幅上涨，但是在60日均线处受到压制后出现回调。进入5月末，螺纹钢再度出现反弹迹象。笔者认为，目前的基本面并不支持沪钢大幅反弹，短线1510合约维持震荡格局，中线仍将震荡寻底。
数据显示，4月全国粗钢日产为229.7万吨，为历史次新高水平，仅低于去年7月的230.97万吨/日，产量供给再度回归至高位。自今年年初开始，由于行业盈利水平下降，停产、检修企业不断增加，范围从中小型生产企业扩大至部分大型生产企业，企业高炉开工率不断下降，一度对沪钢价格起到利多支撑。从产量数据达到历史次新高水平来看，前期停产检修的企业目前已经基本恢复生产，供应压力将逐步加大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也