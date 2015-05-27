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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 08:59 BJT

格林大华期货：沪钢将开启缓跌模式

以下内容节选自5月27日的《期货日报》：

4月末，黑色系品种出现一波明显反弹，沪钢1510合约大幅上涨，但是在60日均线处受到压制后出现回调。进入5月末，螺纹钢再度出现反弹迹象。笔者认为，目前的基本面并不支持沪钢大幅反弹，短线1510合约维持震荡格局，中线仍将震荡寻底。

　　数据显示，4月全国粗钢日产为229.7万吨，为历史次新高水平，仅低于去年7月的230.97万吨/日，产量供给再度回归至高位。自今年年初开始，由于行业盈利水平下降，停产、检修企业不断增加，范围从中小型生产企业扩大至部分大型生产企业，企业高炉开工率不断下降，一度对沪钢价格起到利多支撑。从产量数据达到历史次新高水平来看，前期停产检修的企业目前已经基本恢复生产，供应压力将逐步加大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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