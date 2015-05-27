全球金市：金价仍接近两周低位，美国数据暗示美联储或年内升息

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
美国4月衡量美国企业投资支出计划的指标--核心资本财订单增长1.0 %；5月美国经济谘商会消费者信心指数也从4月的94.3上升至95.4； 上月新屋销售大增，3月整体房价稳步上扬，这都表明经济成长摆脱第一 季的低迷态势，开始加速。 美国数据如此强劲的表现，呼应了美联储主席叶伦上周指出联储料于 今年稍晚升息的乐观评论。 叶伦的评论推升美元兑日圆走扬至八年高点，美元兑欧元同样上涨， 令黄金等美元计价资产，对使用其他货币的买家而言更加昂贵。 中国紫金矿业全资子公司金山香港周二与巴理克黄金公司 签 约，由金山香港以2.98亿美元收购巴理克方面持有的巴理克(新几内亚)有 限公司50%股权，后者主要资产为巴布亚新几内亚波格拉(Porgera)金矿95 %权益。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 李爽/郑茵)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也