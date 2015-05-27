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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:05 BJT

全球金市：金价仍接近两周低位，美国数据暗示美联储或年内升息

美国4月衡量美国企业投资支出计划的指标--核心资本财订单增长1.0
%；5月美国经济谘商会消费者信心指数也从4月的94.3上升至95.4；
上月新屋销售大增，3月整体房价稳步上扬，这都表明经济成长摆脱第一
季的低迷态势，开始加速。 
    
    美国数据如此强劲的表现，呼应了美联储主席叶伦上周指出联储料于
今年稍晚升息的乐观评论。
    
    叶伦的评论推升美元兑日圆走扬至八年高点，美元兑欧元同样上涨，
令黄金等美元计价资产，对使用其他货币的买家而言更加昂贵。
    
    中国紫金矿业全资子公司金山香港周二与巴理克黄金公司 签
约，由金山香港以2.98亿美元收购巴理克方面持有的巴理克(新几内亚)有
限公司50%股权，后者主要资产为巴布亚新几内亚波格拉(Porgera)金矿95
%权益。 (完)

          
      
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 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 李爽/郑茵)
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