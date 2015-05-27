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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:04 BJT

《交易视点》市场对台债有需求，但未来将视美债走势而定--元大宝来证

路透台北5月27日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周将持续关注美国公债殖利率在美联储主席发表谈话后的走势，目前已确定今年将会进行升息，但升息时点及幅度仍取决于经济数据表现。

10年增额券足额标出后，从得标利率1.55%及投标倍数2.12观察可得知，整体市场对公债有一定程度的需求，为去化过多资金，导致筹码越趋集中安定，有机会向下来进行测试前波低点，故在资金及筹码影响之下，缩减了美债走势对台债殖利率的影响程度。美债在走势上有进一步向上突破，台债才有跟进的可能，预估十年增额券104/5期 成交区间1.51%-1.58%，五年券104/6期 成交区间在1.02%-1.07%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
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