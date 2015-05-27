版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:28 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息5月27日

**明报**

--消息人士透露，过去十多年狂扫物业的赌王何鸿燊四太梁安琪，近月成立私人投资公司尚嘉(L'Avenue)，并找来曾在恒隆地产 任职执行董事多年的吴士元执掌，主要管理旗下私人物业、部分股票及其他不同投资。

**星岛日报**

--全城逾20万人追捧的华泰证券 ，由于认购人数太多，散户无望人人有份。今日上市的云南水务 和德基科技 ，一手中签率更分别只有1.98%及25%。

**文汇报**

--随着世界经济重心有西方转向东方，有研究报告指出，过去五年，财富创造由美国渐渐转移至亚洲，特别是中国，今年首季内地每一周就诞生一名新亿万富豪，亚洲亿万富豪人数将于5至10年超过美国。

**大公报**

--中银香港 宣布委任林景臻为其集团副总裁（企业银行），主管企业银行、金融机构及产品管理、企业信贷管理中心，以及中国业务，即日生效。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐