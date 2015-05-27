《香港报摘》--其他报纸重要消息5月27日

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
**明报**
--消息人士透露，过去十多年狂扫物业的赌王何鸿燊四太梁安琪，近月成立私人投资公司尚嘉(L'Avenue)，并找来曾在恒隆地产 任职执行董事多年的吴士元执掌，主要管理旗下私人物业、部分股票及其他不同投资。
**星岛日报**
--全城逾20万人追捧的华泰证券 ，由于认购人数太多，散户无望人人有份。今日上市的云南水务 和德基科技 ，一手中签率更分别只有1.98%及25%。
**文汇报**
--随着世界经济重心有西方转向东方，有研究报告指出，过去五年，财富创造由美国渐渐转移至亚洲，特别是中国，今年首季内地每一周就诞生一名新亿万富豪，亚洲亿万富豪人数将于5至10年超过美国。
**大公报**
--中银香港 宣布委任林景臻为其集团副总裁（企业银行），主管企业银行、金融机构及产品管理、企业信贷管理中心，以及中国业务，即日生效。（完）
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路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也