然卡实业：大连豆粕料延续弱势状态，因库存紧张缓解供应增加

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
以下内容节选自5月27日的《期货日报》：
随着南美大豆陆续上市，我国进口大豆到港量逐渐增加。在此背景下，我国偏紧的大豆库存得到改善，而且豆粕供给逐渐增加。目前虽然国内生猪价格持续上涨，但养殖存栏的数据并未出现提升，饲料消费需求的增幅明显低于产量端带来的供给增幅，这必然使得国内豆粕市场延续弱势状态。
海关总署公布的进口数据显示，1—4月我国累计进口大豆数量为2,094万吨。另外，根据国家粮油信息中心船期监测，5—7月我国大豆到港量将达到2,200万—2,300万吨，高于去年同期的1,983万吨，创历史同期最高纪录。随着进口大豆陆续到港，以及在目前压榨利润相对良好的前提下，大豆压榨企业的开机率必然提高，这将使得国内豆粕库存增加。据笔者初步预计，国内豆粕库存将由4月底的60万吨提高到6月底的97万吨水平，继而使得豆粕出现胀库现象。(完)
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路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也