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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:15 BJT

然卡实业：大连豆粕料延续弱势状态，因库存紧张缓解供应增加

以下内容节选自5月27日的《期货日报》：

随着南美大豆陆续上市，我国进口大豆到港量逐渐增加。在此背景下，我国偏紧的大豆库存得到改善，而且豆粕供给逐渐增加。目前虽然国内生猪价格持续上涨，但养殖存栏的数据并未出现提升，饲料消费需求的增幅明显低于产量端带来的供给增幅，这必然使得国内豆粕市场延续弱势状态。

　　海关总署公布的进口数据显示，1—4月我国累计进口大豆数量为2,094万吨。另外，根据国家粮油信息中心船期监测，5—7月我国大豆到港量将达到2,200万—2,300万吨，高于去年同期的1,983万吨，创历史同期最高纪录。随着进口大豆陆续到港，以及在目前压榨利润相对良好的前提下，大豆压榨企业的开机率必然提高，这将使得国内豆粕库存增加。据笔者初步预计，国内豆粕库存将由4月底的60万吨提高到6月底的97万吨水平，继而使得豆粕出现胀库现象。(完)

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