中国证券：广发海通提高融资融券担保比例，南京证券控制持股集中风险

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月27日 - 在A股市场近日持续上涨之后，中国一些券商开始对其融资融券业务进行适度调整，以降低其业务风险。广发证券 和海通证券 均调整融资融券的担保比例，而南京证券则出台新规定，控制信用帐户中持股过于集中的风险。
广发证券周二宣布，为控制融资融券业务风险，自当日起将标的证券的融资保证金由0.7上调至0.75；而海通证券当日亦宣布，自周四起将全体信用客户的融资（券）保证金比例上调5%，调整后会减少客户保证金可用金额及可开仓金额。
南京证券表示，自6月1日起，公司将对信用账户单一证券集中度实施控制，即投资者有未到期的融资融券负债，所持有的单一证券的市值占信用账户证券总市值的比例不得超过70%。达到指标控制上限时，由交易系统实时限制该证券的新增融资买入、担保品买入。
今年以来，沪深两市融资融券余额增长非常迅速。据中国证券金融股份公司数据，截止周一，两市融资融券余额已达20,329.4亿元，占A股流通市值比例达3.92%。
A股市场近期牛气冲天，大量资金入市，至周二沪综指 已连涨六日，连创逾七年收盘高点。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也