南华期货：沪胶反弹意犹未尽，多头主力蠢蠢欲动

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
以下内容节选自5月27日的《期货日报》：
在经历了几个月的区间振荡后，沪胶于4月下旬突然发力，期价紧贴着Boll轨道上沿节节攀升。伴随着量能的放大，沪胶主力1509合约在短短半月内，从12500元/吨左右一跃而上突破15000元/吨整数关口，之后在15300元/吨受阻回落。然而上周二晚缘于美国经济数据的靓丽，美元指数大涨，使得大宗商品普遍承压回调。其中，沪胶亦放量大跌，不过在13500元/吨支撑下逐步企稳。昨日盘中，沪胶多头主力蠢蠢欲动，胶价再显强势上涨格局。
对于沪胶的这波上涨行情，笔者曾认为是缘于橡胶上游生产商和贸易商的联合挺价以及国内橡胶现货的青黄不接。而当沪胶冲高到15270元/吨后，其期价上涨幅度超过了20%，而现货价格却跟涨缓慢，涨幅不到10%。在上周随着美元指数出乎意料上涨，沪胶顺势大幅回调，期价甚至已经贴水于当时市场上烟片胶的价格，这给予了投资者一个较好的低位建仓机会。(完)
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路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也