南华期货：沪胶反弹意犹未尽，多头主力蠢蠢欲动

以下内容节选自5月27日的《期货日报》：

在经历了几个月的区间振荡后，沪胶于4月下旬突然发力，期价紧贴着Boll轨道上沿节节攀升。伴随着量能的放大，沪胶主力1509合约在短短半月内，从12500元/吨左右一跃而上突破15000元/吨整数关口，之后在15300元/吨受阻回落。然而上周二晚缘于美国经济数据的靓丽，美元指数大涨，使得大宗商品普遍承压回调。其中，沪胶亦放量大跌，不过在13500元/吨支撑下逐步企稳。昨日盘中，沪胶多头主力蠢蠢欲动，胶价再显强势上涨格局。

对于沪胶的这波上涨行情，笔者曾认为是缘于橡胶上游生产商和贸易商的联合挺价以及国内橡胶现货的青黄不接。而当沪胶冲高到15270元/吨后，其期价上涨幅度超过了20%，而现货价格却跟涨缓慢，涨幅不到10%。在上周随着美元指数出乎意料上涨，沪胶顺势大幅回调，期价甚至已经贴水于当时市场上烟片胶的价格，这给予了投资者一个较好的低位建仓机会。(完)

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