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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:41 BJT

更新版 1-日本央行：多名委员认为物价风险偏下档--会议记录

委员们认为，紧俏的就业市场与薪资增长，应该会支持消费，但对于这种情况多久才会出现存在疑虑。

委员们也认为，需要关注产出缺口变化所带来的通胀变化速度。

会议记录也显示，委员们希望观察接近于零的消费物价年变动率，是否会影响到通胀预期。

日本央行为避免油价崩跌以及随之而来的通胀放缓导致延误2%通胀目标的实现，于去年10月扩大购债规模，但自此以后一直按兵不动。(完)

(编译 王丽鑫/李爽/张涛；审校 李婷仪/张若琪/戴素萍)
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