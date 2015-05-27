《中国已公布新股发行上市日程表》--5月27日

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
6/2 沪 中国核能 780985 389,100 -- -- 中信证券 6/5
瑞银证券
6/2 沪 绿城水务 780368 不超过14,700 -- -- 国泰君安 6/5
6/2 深 多 喜 爱 002761 3,000 -- -- 海通证券 6/5
6/2 深 金发拉比 002762 不超过1,700 -- -- 广发证券 6/5
6/2 深 汇洁股份 002763 不超过5,400 -- -- 国信证券 6/5
6/2 深 蓝黛传动 002765 不超过5,200 -- -- 万联证券 6/5
6/2 深 星徽精密 300464 不超过2,067 -- -- 广发证券 6/5
6/2 深 日机密封 300470 不超过1,334 -- -- 国金证券 6/5
6/2 深 聚隆科技 300475 不超过5,000 -- -- 申万宏源 6/5
6/2 深 合纵科技 300477 不超过2,740 -- -- 申万宏源 6/5
6/2 深 杭州高新 300478 1,667 -- -- 齐鲁证券 6/5
6/3 沪 韩建河山 732616 不超过3,668 -- -- 招商证券 6/8
6/3 沪 音飞储存 732066 不超过2,500 -- -- 华泰联合 6/8
6/3 沪 宝钢包装 780968 20,833.33 -- -- 中信证券 6/8
6/3 深 神思电子 300479 2,000 -- -- 招商证券 6/8
6/3 深 凤形股份 002760 2,200 -- -- 华林证券 6/8
6/3 深 索菱股份 002766 4,580 -- -- 招商证券 6/8
6/3 深 先锋电子 002767 不超过2,500 -- -- 中航证券 6/8
6/3 深 信息发展 300469 1,670 -- -- 中山证券 6/8
6/3 深 厚普股份 300471 1,880 -- -- 国金证券 6/8
6/3 深 新元科技 300472 不超过1,667 -- -- 广州证券 6/8
6/3 深 德尔股份 300473 2,500 -- -- 光大证券 6/8
6/3 深 胜宏科技 300476 不超过3,667 -- -- 国信证券 6/8
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暂缓发行 沪 红蜻蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 --
暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
5/27 沪 威帝股份 2,000 13.25 14.46 民生证券
5/27 沪 吉祥航空 6,800 11.18 22.98 国泰君安
5/27 沪 引力传媒 3,334 7.20 22.96 德邦证券
5/27 沪 润达医疗 2,360 17.00 22.97 国金证券
5/27 深 南兴装备 2,734 12.94 22.98 兴业证券
5/27 深 华通医药 1,400 18.04 22.98 爱建证券
5/27 深 华铭智能 1,722 14.25 22.97 光大证券
5/27 深 迅游科技 1,000 33.75 22.99 国金证券
5/27 深 四方精创 2,500 18.76 22.98 国信证券
*5/28 深 天际股份 2,400 12.02 20.16 国金证券
*5/28 深 迈克生物 4,650 27.96 22.99 申万宏源
*5/28 深 赛摩电气 2,000 10.25 22.99 申万宏源
*5/28 沪 迎驾贡酒 8,000 11.80 19.40 日信证券
*5/28 沪 伟明环保 4,580 11.27 22.97 中金公司
*5/28 沪 灵康药业 6,500 11.70 22.98 中信证券
*5/28 沪 金桥信息 2,200 9.50 22.99 申万宏源
*5/28 深 高 伟 达 3,334 11.26 22.93 华泰联合
-- 沪 永创智能 2,500 15.81 22.91 海通证券
-- 沪 华铁科技 5,067 8.22 22.98 国信证券
-- 沪 石大胜华 5,068 6.51 32.55 招商证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (整理 林琦; 审校 曾祥进)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也