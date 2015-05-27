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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:26 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月27日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

　 6/2 沪　 中国核能 780985 389,100 -- -- 中信证券 6/5

瑞银证券

6/2 沪 绿城水务 780368 不超过14,700 -- -- 国泰君安 6/5

6/2 深 多 喜 爱 002761 3,000 -- -- 海通证券 6/5

6/2 深 金发拉比 002762 不超过1,700 -- -- 广发证券 6/5

6/2 深 汇洁股份 002763 不超过5,400 -- -- 国信证券 6/5

6/2 深 蓝黛传动 002765 不超过5,200 -- -- 万联证券 6/5

6/2 深 星徽精密 300464 不超过2,067 -- -- 广发证券 6/5

6/2 深 日机密封 300470 不超过1,334 -- -- 国金证券 6/5

6/2 深 聚隆科技 300475 不超过5,000 -- -- 申万宏源 6/5

6/2 深 合纵科技 300477 不超过2,740 -- -- 申万宏源 6/5

6/2 深 杭州高新 300478 1,667 -- -- 齐鲁证券 6/5

6/3 沪 韩建河山 732616 不超过3,668 -- -- 招商证券 6/8

6/3 沪 音飞储存 732066 不超过2,500 -- -- 华泰联合 6/8

6/3 沪 宝钢包装 780968 20,833.33 -- -- 中信证券 6/8

6/3 深 神思电子 300479 2,000 -- -- 招商证券 6/8

6/3 深 凤形股份 002760 2,200 -- -- 华林证券 6/8

6/3 深 索菱股份 002766 4,580 -- -- 招商证券 6/8

6/3 深　 先锋电子　 002767 不超过2,500 -- -- 中航证券 6/8

6/3 深 信息发展 300469 1,670 -- -- 中山证券 6/8

6/3 深　 厚普股份　 300471 1,880 -- -- 国金证券　6/8

6/3 深 新元科技 300472 不超过1,667 -- -- 广州证券 6/8

6/3 深 德尔股份 300473 2,500 -- -- 光大证券 6/8

6/3 深 胜宏科技 300476 不超过3,667 -- -- 国信证券 6/8

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暂缓发行 沪 红蜻蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 --

暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

5/27 沪 威帝股份 2,000 13.25 14.46 民生证券

5/27 沪 吉祥航空 6,800 11.18 22.98 国泰君安

5/27 沪 引力传媒 3,334 7.20 22.96 德邦证券

5/27 沪 润达医疗 2,360 17.00 22.97 国金证券

5/27 深 南兴装备 2,734 12.94 22.98 兴业证券

5/27 深 华通医药 1,400 18.04 22.98 爱建证券

5/27 深 华铭智能 1,722 14.25 22.97 光大证券

5/27 深 迅游科技 1,000 33.75 22.99 国金证券

5/27 深 四方精创 2,500 18.76 22.98 国信证券

*5/28 深 天际股份 2,400 12.02 20.16 国金证券

*5/28 深 迈克生物 4,650 27.96 22.99 申万宏源

*5/28 深 赛摩电气 2,000 10.25 22.99 申万宏源

*5/28 沪 迎驾贡酒 8,000 11.80 19.40 日信证券

*5/28 沪 伟明环保 4,580 11.27 22.97 中金公司

*5/28 沪 灵康药业 6,500 11.70 22.98 中信证券

*5/28 沪　 金桥信息 2,200 9.50 22.99 申万宏源

*5/28 深 高 伟 达 3,334 11.26 22.93 华泰联合

-- 沪 永创智能 2,500 15.81 22.91 海通证券

-- 沪 华铁科技 5,067 8.22 22.98 国信证券

-- 沪 石大胜华 5,068 6.51 32.55 招商证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (整理 林琦; 审校 曾祥进)
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