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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:16 BJT

《汇市简讯》欧元/新西兰元技术型态中性，料处于区间盘整

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    * 早盘形成十字星--较上日微升，美元全线走强
    * 动能指标趋向中性--五日、10日与20日移动均线背离--波林格区间
收缩
    * 技术指标信号冲突暗示盘整，而非形成趋势
    * 4月与5月涨势的38.2%回档位1.4820形成关键支撑 
    * 纽约市场的1.4941/1.5075区间为初步支撑位/阻力位
    * 相关技术图表: link.reuters.com/nyz74w
    (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校)
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