中国能源：长庆油田发现国内首个亿吨级大型致密油田--中石油集团

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月27日 - 中国石油天然气集团称，集团旗下长庆油田在陕北姬塬发现中国首个亿吨级大型致密油田---新安边油田，提交致密油探明地质储量1亿吨。
集团旗下的中国石油新闻中心网站称，截至5月25日，长庆油田在试验区共完钻水平井366口，投产水平井332口，日产原油2,235吨，盆地致密油累计建成产能突破100万吨，年生产能力达到70万吨。
在2013年以来，长庆油田优选姬塬进行致密油勘探，连续在40余口井的勘探中获得工业油流，从而使具有１亿吨探明储量的致密油规模储量落地“入仓”。
致密油是指夹在或紧邻优质生油层系的致密储层中，未经过大规模长距离运移而形成的石油聚集。鄂尔多斯盆地致密油资源丰富，具有很大的勘探开发潜力，但与以往开发的特低渗、超低渗油藏相比，其成藏机理更复杂、勘探难度更大。
中石油集团是中国石油 的母公司。长庆油田是中国主要油田之一，地跨陕、甘、宁、蒙、晋五省（区）。2013年突破5,000万吨年油气产量当量，成为中国陆上油气产量最高、上产速度最快、成长性最好的油气田。（完） (发稿 张金栋；; 审校 李文科/杨淑祯)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也