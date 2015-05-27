版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 27日 星期三 09:23 BJT

标题新闻：墨西哥和巴西签署协议，将采取措施放宽双边贸易限制并争取贸易额十年内翻番

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐