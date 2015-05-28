专栏节选：中国创业板的致命吸引力--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月28日出版的当期「老谢开讲」专栏) 在国策支持下，今年中国股市出现难得一见的超级大牛市，到五月二十五日为止，深沪各项指数创下的涨幅，已到了用惊人来形容的地步。中国的狂牛对于被制约在证所税下折腾的台股，可能造成的进一步致命吸引力，逐渐扩及台湾的资本市场。

从涨幅来看，上证指数今年从三二三四．六八点涨到四八一四．六七二点，涨幅高达四八．八四％，上海B股涨幅更达七二．七四％，但是更精采的是深圳股市，今年深港通将上路，深圳股市的表现远甚于去年表现出色的上海股市。今年以来，深证大涨九六．五％，深圳B股涨五四．二％，但是更惊人的是深圳创业板指数，从一四七一点涨到五月二十二日最高点三六一九点，今年最大涨幅高达一四五．九六％，全中国的股民都在寻找代号「三○○」开头的公司。

**政策牛市，成为创业板的〞金钟罩〞**

首先是中国创业板创造了很多新股王，第一档是线上虚拟教育的全通教育（三○○三五九）股价一度冲高到四六七．五七元（人民币，以下同），全通教育去年营业额只有一．九二亿元，净利四四八七万元，若以发行九七二○万股计，市值最高达四五四．四七亿元。

全通教育开启了中国新股王时代，从事ERP（企业资源规画）的两家公司，一家是安硕信息（三○○三八○），其后也写下四七四元的新天价，安硕信息去年营收二．二亿元，净利三八六一．三万元，最高市值也达到三二五．七二亿元。不久，长亮科技也并了同业合度云天，股价也飙上了四五一．五七元；长亮二○一四年的营收只有二．四九亿元，去年净利三七四九．八万元，市值也推进到二五四亿元。创业板连续诞生了三档股价超过四○○元的「股王」。

但是更令人吃惊的是，以影片播放软件起家的暴风科技（三○○四三一），从今年三月二十四日以每股七．一四元上市以来，在上市的三十八天之内，飙出了三十五支涨停板，股价在五月二十一日盘中创下三二七．○一元的新高纪录，股价从上市以来连续暴涨；惟暴风科技首季仍亏损三二○．九万元，但最高市值竟达三九二．四亿元。

创业板的投机浪潮愈演愈烈，引来全民淘金运动，单是今年首季IPO（首度公开发行）的企业就有二十一家之多，这些新上市公司，最小的涨幅是三倍，最大涨幅像暴风科技达四十四．七倍。

这些新创公司有很多是互联网企业，博世科（三○○四二二）从事水利环保工程，也有像在苹果供应链扮演重要角色的蓝思科技（三○○四三三），蓝思在三月十八日以每股二十二．九九元上市，股价飙到一四七．四五元，目前本益比是五十一倍，居然是创业板本益比相对最低的公司。

目前创业板上市公司已达四五八家，平均本益比达一二五倍，市值逾六兆元，几乎等于台股上市柜近二千家企业的总和。创业板创造了高估值神话，很多飙升不已的个股被称为「妖股」，创业板也被戏称为「神创板」，也有人戏称是人类地表有史以来最大的泡沫。政策牛市成为创业板飙升不已的「金钟罩」，但是，没有永远只涨不跌的股市，近期中国证监会已经盯上飙升恶炒的「妖股」，随时会有大回档的风险。

但是深究这一轮创业板会飙成「神创板」的底蕴，有很多意涵值得正视。这一波中国政策牛市，很明显的是由国家政策来主导，可从李克强总理下乡视导，答覆记者问题时说股市会「一直升！一直升！」看出端倪，「国策牛市」给了中国股民冲锋陷阵的勇气，股民看中央脸色，要到中央真正下令冷却，这一波中国股市的狂舞才会慢下来。

政府主导股市牛市的最大用意，是把原来炒房的资金赶向股市，过去几年政府打压房地产，从限购令到「国十条」种种抑制房市措施都出笼，但仍无力抑制房价上涨，眼看着炒房就要炒成泡沫，可能会冲垮中国经济，于是把炒房的热钱引导入股市，这是国策牛市的第一个底蕴。

二是中国经济放缓，这是不争的事实，此时中央政府大开资金水喉，连续二降存准率，三降银行存放利率，这一招降息动作，很容易解读是为股市作多，这是政府蓄意营造的资金行情，用股市上涨的热情，来遮蔽中国经济基本面放缓的现实。

**市场扩张，壮大企业购并银弹实力**

但真正的用意有两个，一个是配合今年习近平总书记提出的「一带一路」及亚投行政策，这是中国要走出去，不但是中国企业要走出去，中国也在全球资本市场走出去；目前深沪股市市值已逼近十兆美元，若再加上香港的五兆美元，深沪港三地股市总市值逾十五兆美元，已拉近与美国的二十四兆美元差距，中国稳居全球第二大市场宝座。

除此之外，中国企业走向世界，像中国工商银行已经跻身全球最大银行，全球前十大IT企业市值，中国也有阿里巴巴、腾讯、百度三家进榜，中国的中信证券市值超过瑞士信贷，成为全球最大型的证券与投资机构，这次的南车并北车，市值超过波音，下一波「两桶油」或「三桶油」，中石油、中石化、中海油的合并更是会震撼全球，甚至是下一轮的核电厂、航空公司、电信业的合并，中国铁定会在全球大放异彩。

中国走向世界还有更大意涵，也就是从资本市场的扩张，壮大企业购并的银弹实力。这两年，中国有很多国际性的购并，像美国半导体的豪威、矽成积体电路，都陆续被中国创投业者并进来了；金沙江集团拿下飞利浦的LUMILEDS，取得六百多项专利，巩固了中国在LED产业的进一步竞争力，资本市场的牛市，增添了中国企业买全世界的银弹。

**股市狂牛，吸引台湾民众前往投资**

另一端，今年李克强有两次重要喊话，一是提出「互联网＋」的战略构想，另一个是「中国制造二○二五」，股市的狂牛是为执行这两项战略的另一次「腾笼换鸟」。上一次的「腾笼换鸟」是制造业，这次的转换很明显的是要用新经济来替代旧经济产业，创业板的飙升，真正的底蕴在这里，因为资本市场的贪婪，带来巨大的创新与创业浪潮。

智能化热潮正席卷全球，根据华为内部的报告，到二○一五年底为止，全球物联网投资已高达六二二○亿美元，到二五年，物联网设备的量会达一千亿部，物联网将成全球最重要的发展热点，中国了解ICT基础建设对提升国家竞争力的重要，中国在互联网的投资加足马力，李克强的「互联网＋」成了中国股市涨升的主轴，今年新经济股表现领先群伦，资金被有效引导到新经济概念的企业上面。

下一步是「中国制造二○二五」，国务院在五月十九日发布「中国制造二○二五」，部署全面推进制造强国战略，明确了九项战略任务和重点，明订「这是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领」，这其中，中国全力强化机器人产业，全力超越日本，成为全球第一大机器人市场，中国在二○一三年采购三万六五六○台机器人，年增率超过六成，首度超越日本，成为全球第一大机器人市场。

习近平的一带一路与亚投行，带领中国走向世界，李克强的「互联网＋」及「中国制造二○二五」是中国新一轮的产业革命，中国资本市场的大牛市是鼓动产业创新的维他命，股市的狂牛带领产业创新的巨轮一直往前走，下一步可能加速台湾的资本市场走向「山穷水尽」的地步。

本来中国股市的狂牛只吸引一般有实力的大户或中实户，他们卖掉台股，转换成深沪港股，这是从九○年代以来，企业的资本支出转换成个人及投机机构的「资本移出」，台湾的金融帐连续十九季净流出，一季比一季多，金额已达五．八兆台币，中国股市的狂牛，会吸引更多台湾人积极前往投资，带动新一轮的资本外移。

这从成交量已可看出警讯，五月二十五日，台股成交量只有台币七七○亿元，但是同一天，上证成交一兆零七九二亿人民币，深市成交九一二一亿人民币，两市合计一．九九一三兆人民币约达十兆台币。从人口来算，台湾的人口是大陆的一．七七九％，但股市交易量却连一％都不到，台湾的资本正在大出走，但台湾的民众却像温水煮青蛙一般，完全无感。

**台证所税，既课不到税却赶跑资金**

但是最近两件事，可能会对台湾的资本市场造成更进一步的催化效果。第一个是精诚资讯在五月二十五日这一天跳空涨停，股价台币七○．四元一价到底，涨停挂进五三四一张。原来是精诚资讯转投资的四方精创将在创业板上市，精诚持有四方精创二十六．六％，以精诚从事的ERP，与长亮科技、安硕信息比价，可能会有惊人表现，市场正期待华南地区IT服务的四方精创，在五月二十七日的上市表现。

四方精创去年的获利是安硕的两倍，也远超过长亮科技，若上市后与安硕及长亮科技比价，精诚资讯潜在的获利可能达七个股本以上。四方精创在创业板挂牌，让精诚资讯股价跟着起飞，这是台湾企业开始连结中国创业板的开端；而四方精创开启这个新变化，未来可能会有很多台商转投资的新创企业在中国挂牌，这也是台湾资本市场被掏空的潜在危机。

另一个让台湾投资人睁大眼睛的新焦点是，当年从台湾股市下市的鼎新电脑，去年在创业板上市，公司改名为鼎捷软件（三○○三七八），这家公司资本额一．五四四二亿人民币，去年营收一○．五三亿人民币，净利六三二四．五万人民币，挂牌后股价从二十二．一五大涨到一二九．九八人民币，市值站稳二○○亿人民币以上。

二○○七年鼎新电脑在台下市的市值约六十一亿台币，沉潜几年后，如今在深圳市场易地上市，突然变成一千亿台币，鼎捷软件搭上中国「互联网＋」的列车，股价快速前进，孙蔼彬董事长换了一个市场上市，市值暴增十五倍，这可能给台商带来更大的省思。

面临德赛电池竞争的新普科技董事长宋福祥最近有感而发，他说，只要中国同意台湾企业IPO，台湾资本市场可能有大危机，关键在市场给予的本益比，新普科技在台湾上市，本益比只有十二倍，顺达科技也是如此，但是它们的竞争对手德赛电池的本益比却高达五○倍。面临市场给予不同的本益比竞争，新普压力可想而知。假如，大家循着鼎捷软件模式，从台湾下市，再到深港股市重新上市，这才是台湾资本市场最大的危机所在。

当中国全力推动「国策牛市」，全力鼓动资本市场贪婪的创新与创业意念，台湾却反向祭出证所税，既课不到税，却赶跑更多资金，这一轮中国牛市可能让台湾的颓势加重，而且，可能很难再爬起来。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。