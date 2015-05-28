专栏节选 ：〞再通膨〞的受惠者--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月28日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 由于广泛的需求复苏，传统产业将受惠于一股所谓的「再通膨交易」（reflation trade），零售商将因消费支出成长而受益；就好像在利率上升和放款成长阶段，对银行业最有利一样。至于经济成长的主要受惠者--科技产业，将不再独享景气果实，而且在股价的表现也将落后大盘。最低薪资政策，或许是「再通膨交易」的催化剂。

美国近来有大幅调高，甚至倍增最低薪资的趋势，当然，这一定会引发反对的声浪。反对者认为，调高最低薪资恐将压低就业机会，特别是那些初入社会的新鲜人。年轻人失业的问题最为严重，根据研究，年轻时的失业经验，对一生的职业生涯都将产生重大影响；如果年轻人一出社会就找不到工作，恐怕这辈子都无法开发出他们的最大潜能。

然而，也有证据显示，调高最低薪资，尤其是缓慢地调升，并不会冲击就业机会。对穷人而言，一块钱的边际效用远大于富人；穷人很可能会花掉那多出来的一块钱，但富人却可能只是存起来而已。若能将富人的一块钱移转给穷人，将创造出更多的经济活动，进而增加就业机会。

调高最低薪资将减少低附加价值、低薪资工作的数量，低阶工作将被自动化取代，或移到海外委外代工。但是由于总体消费支出增加，新的就业机会将出现在其他产业。当薪资提高，人们倾向接受更多的教育，更健康，也较不会犯罪。当富人与穷人的生活都获得改善，整个社会也就跟着进步。

美国的薪资政策很难取得全国共识，于是有愈来愈多城市迳自调高当地的最低薪资水准。洛杉矶最近启动调薪政策，并要在二○二○年之前，将最低时薪调高至十五美元，是全美目前最低时薪（七．二五美元）的两倍。

台湾也持续调高最低薪资，自○七年至今，调幅为二一％，落后韩国的二五％；而且台湾的最低薪资仅是中国的一倍，还有调高的空间。

于此同时，就业市场也必须尽可能地兼顾弹性与流动性；当雇主进行必要性裁员时，《劳基法》不应太过为难雇主，否则，调高最低薪资将造成就业机会减少，资方和劳方将同受其害。大体而论，台湾的劳工法规尚称公平且具弹性。

一般而言，亚洲经济消费低于西方国家，部分是根深柢固的文化差异造成，还有就是消费管道建置较晚，包括像购物中心的建设、信用卡渗透率、停车设备等。台湾透过调高薪资提高消费水准，将有助于刺激国内消费市场，并减少对出口的依赖。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。