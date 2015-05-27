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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:36 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月27日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种: 财政部五年期固息国债
    --招标金额: 300亿元人民币
    --招标时间: 周三(27日)10:35-11:35
    --受访人数: 10位(银行、券商)
    --预测区间: 3.00%-3.18%
    --预测均值: 3.14%(按各家机构预测值平均)
    
    --招标品种: 湖北省200亿3/5/7/10年一般债务招标,14:40结束 
    
    
      
    --5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --中国重庆市财政局周二稍晚公告，将于下周二(6月2日)招标发行总额265亿元人民币
一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年。与此前已经发行或公告的几期地方
债不同，重庆市将投标利率上限，扩大至同期限国债收益率曲线的20%。 
    --美国财政部高级官员周二称，中国必须推动人民币自由化进程，才能令人民币被纳入
国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子。 
    --在中国政府明确将择机推出合格境内个人投资者（QDII2）试点后，证券时报称首批
试点QDII2的六个城市即将启动试点，个人金融净资产门槛为100万，这料将为资本账户开放
进程提供助力。 (完)
    
    
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