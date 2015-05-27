金属期市：伦铜从四周低点小幅回升，涨幅因美元走强受限

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
衡量美国企业投资支出计划的一项指标4月连续第二个月强劲上升，5月消费者信心亦提升，表明经济成长摆脱第一季的低迷态势，开始加速。
汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)提供的数据显示，在对中国需求疑虑重燃致使铜价大跌之前，美国指数基金大量涌入基本金属期货，速度之快创逾三年之最。中国为全球最大铜消费国。
中国黄金开采商--紫金矿业 周二与加拿大艾芬豪矿业公司 签约，以4.12亿美元收购卡莫阿控股公司49.5%股权，后者持有刚果（金）卡莫阿铜矿项目95%权益。
美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，决策者应确保金融业债权人不会指望政府援助，且必须允许企业倒闭，以恢复市场纪律。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 戴素萍/李爽)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也