版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:45 BJT

金属期市：伦铜从四周低点小幅回升，涨幅因美元走强受限

衡量美国企业投资支出计划的一项指标4月连续第二个月强劲上升，5月消费者信心亦提升，表明经济成长摆脱第一季的低迷态势，开始加速。

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)提供的数据显示，在对中国需求疑虑重燃致使铜价大跌之前，美国指数基金大量涌入基本金属期货，速度之快创逾三年之最。中国为全球最大铜消费国。

中国黄金开采商--紫金矿业 周二与加拿大艾芬豪矿业公司 签约，以4.12亿美元收购卡莫阿控股公司49.5%股权，后者持有刚果（金）卡莫阿铜矿项目95%权益。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，决策者应确保金融业债权人不会指望政府援助，且必须允许企业倒闭，以恢复市场纪律。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 戴素萍/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐