《路透基点特写》来宝集团再融资规模小增，但参贷行数量为五年最少

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
“以来宝集团信用违约互换(CDS)大涨的水平而言，对冲贷款曝险部位没有商业意义，”新加坡一位资深银行贷款人士说。
银行人士称，由于来宝集团是在为两笔贷款再融资，加上亚洲贷款市场普遍缺乏交易，他们原本预计这笔最新交易的最终参贷行数目会更多。
通常，由于不容易在贷款帐册中更换资产，债权银行倾向于在对借款人的再融资案中补足曝险部位--特别是在市场活动平淡的时候。
来宝集团的2012年5月和2014年5月的再融资案吸引了77家银行参贷。相比之下，银行对最新这一笔再融资案的反应不甚热烈，特别是来宝集团股东已展现出对公司更大的信心。之前在4月中股东年会时，公司的年度帐目获得99.92%的股权表示同意。
而且，贡渥(Gunvor)、嘉能可、Mercuria Energy、托克(Trafigura)以及维多等大宗商品交易商均是贷款市场常客，每年至少有一笔和亚洲银行业的交易。这些借款大户的联贷案通常有大批银行参与。
来宝集团也是常常涉足贷款市场的借款人，和许多银行往来密切。自从2002年以来，该公司已通过17笔贷款筹资超过220亿美元，其贷款到期期限介于1-3年之间，贷款最高综合收益区间在76.50-295个基点。(完)
(编译 许娜/汪红英/李婷仪 审校 王颖/李爽/张明钧)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
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