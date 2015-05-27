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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 10:00 BJT

台湾债市：10年券殖利率随美债创近四个月低位，主力心态偏多

路透台北5月27日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周三盘初走低，创近四个月低位。交易员表示，因昨晚美债强势，且主力操作心态偏多，引发空单提前回补。

交易员指出，这次104/5R标售，有不少筹码落在交易商手中，且以交投状况来看，主力调节急迫性不高。在筹码稳定的条件下，殖利率有继续测试低位的实力。

〞一早量就放大，主要是空单恐慌性回补的单子出笼，但台债在1.55%左右应该才是合理的水准。〞一位大型公股银行交易员说。

另一证券商交易主管则称，下周四又有第二次104/5R要开始发行前交易，因此今日殖利率下探过程中，买盘追价力道不强，目前气氛偏向交易盘主导，殖利率要到哪里，要看主力的态度。

104/5R发行前交易殖利率盘初一度低见1.5130%，创指标10年公债殖利率 近四个月低位，前低在2月3日的1.4690%。

交易员预估，今天104/5R期殖利率将在1.51-1.53%整理。

美国长期公债收益率周二走低，有望录得逾一周最大单日跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息的预期提振美元走强。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 10年增额公债104/5R ：1.510%-1.530%

--美国债市：长期公债收益率走低，因联储在年内升息的预期提振美元

--《全球汇市》美元上涨超过1%，受美国经济数据推动 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/曾祥进)
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