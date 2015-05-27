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货币新闻 | 2015年 5月 27日 星期三 09:47 BJT

芝加哥期市：小麦期货反弹，但农业部作物生长报告限制涨势

7月玉米期货 涨0.1%，至每蒲式耳3.55-1/4美元，昨日曾下跌1.4%，价格触及2014年10月以来最低位3.54美元。

小麦期货因技术性抛盘和美元走强而承压。

冬麦生长状况的优良率持平于45%，尽管分析师预期继南部大平原区上周的大雨天气将对成熟小麦产生影响，优良率将下降。

玉米生长状况的优良率为74%，只有3%为差，略低于市场预期。

大豆种植已完成61%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 494.00 0.50 +0.10% -4.12% 491.43 44

CBOT玉米 355.25 0.25 +0.07% -1.32% 366.89 35

CBOT大豆 924.00 1.50 +0.16% -0.03% 963.54 19

CBOT稻米 $9.38 -$0.04 -0.42% -0.53% $9.90 40

美国原油 $58.35 $0.32 +0.55% -2.29% $58.47 44

汇率

欧元/美元 $1.087 $0.000 -0.03% -0.96%

美元/澳元 0.773 0.000 -0.03% -1.15%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/白云; 审校 郑茵/戴素萍)
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