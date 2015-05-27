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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 10:01 BJT

韩国数据：韩国4月百货店销售略微下修至较上年同期增长1.3%

路透首尔5月27日 - 韩国政府周三公布修正数据显示，大型百货店4月销售较上年同期增长1.3%，虽略低于最近估值，但逆转3月的跌势。

韩国企划财政部本月初公布的初估值为增长1.5%。韩国大型百货店3月销售同比下降5.7%。

这些销售数据来自现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店，是衡量韩国零售销售趋势的一项有用指标。

韩国企划财政部的数据还显示，4月折扣店销售与上年同期持平，初估值为下降0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 李爽)
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