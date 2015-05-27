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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:54 BJT

《汇市简讯》澳元/美元弃守早盘涨幅

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    * 澳元/美元早盘失守得来不易的涨幅至0.7750
    * 走势逆转并无特别原因，不过有人说是因为拉克尔的言论
    * 美联储鹰派人士拉克尔希望6月升息--讲话了无新意
    * 美元比较可能再出现一轮全线买盘 
    * 澳元/美元在隔夜低点0.7728略下方(至0.7726)交投，之后回稳 (
完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 许娜)
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