港报社评：国家安全思维主宰对港政策--星岛日报5月27日

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
国务院发表《中国的军事战略》白皮书，首次突出海上军事斗争的部署，是转向近海防御和远海护衞相结合，加上当局在南海岛礁填海大兴土木，建造可以成为“不沉航空母舰”的机场跑道，以及海上导航灯塔，显示中国维护国家安全和领土完整的决心。中央这种思维，同样落实到针对台独、藏独和疆独的分离主义问题，以至本港普选特首的政制“防御工事”。 解放军战略规划部大校王晋，昨日解释海军发展战略，是中国确立了建设海洋强国的战略目标，需要一支能够有效维护国家海洋权益的强大海军，而各国武器装备远程精确化趋势明显，海战场范围不断扩大，仅仅立足近海防御已不能有效维护国家海上安全，当前中国面对复杂的海上安全威胁与挑战，需要海军有能力完成多样化军事任务，有效维护领土主权和海洋权益，以及海外安全利益。
近年美国推进亚太势力“再平衡”，军事上加强战机和军舰在南海一带高调巡弋，又与日本和菲律宾等与中国有领土和领海争议的国家唱和，令国际聚焦南海一带的主权问题。其实《白皮书》在维护国家安全问题时，还对分裂势力的威胁，形容新疆东突和藏突分裂势力危害严重，又指台独分裂势力及其分裂活动，仍然是两岸关系和平发展的最大威胁，影响台海局势稳定的根源并未消除。 维护国家安全和领土完整，是中国的核心利益。南海主权争议是各国明刀明枪在较量，台湾、西藏和新疆面对的，则是本身内部分离主义势力的扩张。中央认定分离主义对国家安全的威胁确实存在，要坚决打击和防范。这种思维，同样应用于香港。
现时香港普选特首安排的争议，对中央来说，不仅是政制民主化的问题，更是关系到国家安全和发展的问题，不容与中央对抗的政治团体和个人夺取香港的管治权，因此要透过提名委员会的机制把好关，参选人要得到过半数提委支持，才可以获得委员会提名角逐特首。 中央官员把香港回归以来的最大政治问题，归结为反对派不接受中央对香港的管治，普选问题就是管治权之争。为了防范反对派透过特首普选夺得执政权，把香港演变成独立政治实体，摆脱“一国”，故中央必须确保管治权不落在这类人手中。 泛民主派人士觉得，这个提名过程含有政治筛选成分，中央则觉得这是为了维护国家安全和主权的必需机制。任何削弱提委会角色，或者令提委会组成变质的修改，对中央来说不仅关乎法律和原则，还关乎对国家安全的具体威胁，泛民要中央在这方面作出妥协，也就成为不切实际的幻想。
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路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。