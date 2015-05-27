港报社评：否决政改无出路，反对派须弃幻想--文汇报5月27日

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
特首梁振英昨日呼吁，立法会议员应珍惜本月31日在深圳与中央官员就香港政改问题交流见面的机会。他向反对派提出问题：否决政改后怎么办？事实上，反对派若要否决政改方案，就必须回答两个问题：否决此次政改方案后，何时才能重启？下一次重启，是否可以抛开人大常委会“8‧31”决定而另搞一套？香港主流民意支持依法落实普选，否决政改无出路。请反对派放弃突破人大决定的幻想，为了香港的长远整体利益，顺应民意，支持落实普选。
特区政府提出的政改方案，既符合香港基本法和人大“8‧31”决定，又符合香港实际情况，是切实可行的好方案。可惜，距离政改方案付诸立法会表决的时间所余无几，反对派议员仍坚称要否决，不肯尊重主流民意转变立场。但是，广大市民想知道，反对派否决了此次政改方案之后怎么办？对于这个问题，反对派一直支吾以对。反对派一意孤行要否决政改方案，却交不出落实普选办法，意味着香港的普选可能变得遥遥无期，香港要长期陷入没完没了的政争之中。反对派这种“有破坏，无建设”的态度，是对香港不负责。
反对派还在不断散播烟幕，声言否决了人大“8‧31”决定框架下的政改方案，香港政争不息、不能管治，中央很快就会让步，让香港实现有“公民提名”的“真普选”。这根本是误导市民。众所周知，今次政改涉及特首普选及“一国两制”的发展，中央政府一早已表明立场及底线，要求中央在最后关头放弃原则，作出让步，是不切实际的。如果今次普选方案被否决，不知道“苏州过后”何年何月再有下一班船，有可能延迟十年再重启政改。普选特首是香港的历史机遇，机不可失。
广大香港市民更应该清醒地看到，重启政改依然要按照基本法和人大“8．31”决定的框架进行。反对派若不改变立场，届时政改依然逃不过再启动、再否决的命运，普选只能成为“镜花水月”。否决政改，香港不但民主路寸步难行，而且社会撕裂、政争更盛，难以集中精力发展经济、改善民生，将进一步陷入自我边缘化，香港人人皆输。
电视剧有金句：“人生有几多个十年”，香港又有几多十年可以白白浪费在政改的争拗上。否决政改只会让香港蹉跎岁月，前景黯淡。政改已到了“临门一脚”的关头。广大市民须发出最强烈的声音，敦促掌握关键少数票的反对派议员，把握机会，理性务实地与中央官员沟通，回心转意，给普选放行。
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