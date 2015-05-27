《全球重要经济事件一览表》--5月27日-6月3日

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
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5月27日(三)
伦敦--美国财政部长杰克卢参与伦敦政治经济学院主持对话(0945)。
路易斯安那州巴吞鲁日--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“从乡村银行到系统稳定性金融机构：追求金融稳定性的百年之路”的演说(0010)。
德累斯顿--七国集团(G7)财长和央行总裁会晤(至5月29日)。美国财政部长杰克卢出席。
日本札幌--日本央行副总裁岩田规久男会晤商界领袖(0130)。
渥太华--加拿大央行宣布关键政策利率决定。(1400)
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行就金融稳定性状况召开新闻发布会(1100)。
贝尔格莱德--欧洲一些央行就加入欧盟及各自在过程中扮演的角色召开会议(至5月28日)，塞尔维亚、蒙特尼哥罗和阿尔巴尼亚的央行总裁、波斯尼亚、马其顿、斯洛文尼亚和土耳其的央行副总裁以及欧洲央行(ECB)、欧盟和塞尔维亚政府(包括财政部长Dusan Vujovic)的代表出席会议。
5月28日(四)
新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在新加坡金融管理局银行监理和监管联席会议上发表讲话(0620)。
新加坡--20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会议。
美国HELENA--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在社区领袖午餐会上就货币政策发表演说。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在2015年度会议之后召开新闻发布会(0915)。
法兰克福--欧洲央行在副总裁冈斯坦西欧主持的新闻发布会上发布金融稳定性报告(0800)。
5月29日(五)
索非亚--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(1100)。
5月30日(六)
西班牙巴塞罗那--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说。
6月1日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。
美国哈特福德--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(1305)。
6月2日(二)
悉尼--澳洲央行召开议息会议。
6月3日(三)
卢森堡--卢森堡财政部长Pierre Gramegna在卢森堡人民币论坛上发表演说。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至6月4日)。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥银行研讨会上发表演说(1815)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率声明并举行新闻发布会(1145)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 白云)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。