港报社评：长者尊严容易被侵犯，社署监管院舍如虚设--明报5月27日

《明报》独家新闻揭露大埔一家护老院罔顾长者私隐的做法，引起广泛关注与回响，事态揭示两方面情况。首先，护老院舍使长者尊严扫地的行为可能只是冰山一角，那些在护老院舍（特别是私营院舍）安老的长者，他们的生活和遭遇需要全社会关注。另外，安老院舍受社会福利署规管，从业界披露的一些院舍运作情况，所谓监管形同虚设，社署有必要向公衆交代会采取什么政策措施，确保长者在院舍获得受尊重的生活，不失尊严地走过人生最后一段历程。

大埔这家护老院，有长者赤身露体在平台轮候到室内洗澡，长者之间不仅因为肉帛相见而尴尬，护老院所在大厦的高层住客，还可以清晰看到长者们的狼狈景况；他们全无私隐，丧失基本尊严，只要稍有同理心者都会认为涉事护老院恶待长者，并未给予应有和基本尊重。另有坊衆表示，即使在冬天，一般人要穿着羽绒御寒的时候，护老院的长者只能穿着内衣或薄外套在平台等候洗澡；一般长者体温较低，最忌风寒，要长者在寒风中瑟缩轮候洗澡，不单涉及私隐，实际上危及其健康。将心比己，想像一下这家护老院长者的处境，真是情何以堪！

涉事护老院属集团式经营，在全港各区营运接近40家院舍。昨日在本报报道之后，有市民在电台披露，其母入住同一护老院在上水的院舍亦有类似情况，可是担心投诉后职员更恶待长者，因此只有“买佢怕”而已。防止虐待长者团体透露，过去曾经接获家属投诉，指院舍长者被迫食粪便、集体洗澡或食用肥猪肉制成的肉饼等。另外在这些年，间或有安老院舍涉及虐老事件，涉及的职员被检控。最新一宗在今年4月，有护理员在志愿团体的院舍替91岁老婆婆洗澡时屈曲其手腕，使老婆婆受伤住院，护理员罪成判囚5个月。

诸如此类的情况和事件，已曝光为公衆或业界所知的不知凡几，至于因为投鼠忌器或种种原因而未曝光的，则难以估计。总之，事态显示起码有一些安老护老院舍，长者的生活和遭遇肯定并非院舍为吸客而标榜的爱老、敬老、护老，而是它们的一些所作所为有虐老之嫌。

大埔这家护老院的主事职员答覆记者查询时，对于长者被迫在光天化日之下裸体，起初坚持无其事，到记者展示拍摄长者赤裸的影片，职员才无言以对，并拒绝再答提问。因此有理由相信，这家护老院罔顾长者私隐的所为，并非个别职员的事，而是护老院其他人等（包括负责人）都知之。虽云院方即时解雇了涉事职员，并对部分员工给予纪律处分，不过这个只是院舍断尾求生的伎俩，论反省仍并未足，所谓“致上深深歉意”，也显得诚意欠奉。

大埔这家护老院的情况，坊衆表示曾向社会福利署投诉10多次，却都未获理会。事实上，社署表示过去5年收过12宗对该院舍的投诉，巡查了96次，共发出15封警告信，但是从未提出检控。社署披露这些数字，似乎显示已经尽职尽责之意，可是长者被迫裸露人前并非一朝一日的事，社署竟然从未发现，而长者就在公权力推托之间，饱尝羞辱的苦果。

社署表示已将这家护老院对待长者的有关资料转介警方，研究是否涉及刑事罪行。不过，社署勿以为把这个波交给警方自己就可以抽身而退，单就这家护老院恶待长者的所作所为，社署人员接到投诉到场却总不察觉，为何如此？社署有责任找出是谁的责任。此举不单为了向长者和公衆交代，最重要是藉此个案，折射其他院舍有没有空间躲过社署巡查，杜绝类似恶行在暗角存在。

另外，有市民声称家人在其他护老院受恶待，但是担心投诉后家人会被职员“整蛊”，只能敢怒不敢言地哑忍。至于业界中人披露长者被迫食粪便等遭遇，肯定是法律不容许的行为。这些情况，现在流于人云亦云，从未得到认真体待，社署应该组织一次“专案行动”，明查暗访，从不同方面了解和掌握护老安老院舍的营运现况，然后针对性地处理改善。长者在人生历程的后期阶段，随着健康状况走下坡，许多时候已经不能自理，此乃长者尊严最容易被侵犯的时候；在这个阶段，长者需要物质支持，同样需要有体面地活下去。这是文明社会对长者的基本责任，社署要切实面对，不能回避。

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