澳洲经济指标总览--5月27日

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月4日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 逆差13.22 逆差16.09 出口(较前月) -2% +1% 进口(较前月) -2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 6月4日 (较前月) 3月 +0.3% +0.7% 就业市场(经季节调整) 6月11日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 -0.29 +4.82 全职就业人口(较前月变动,万人) -2.19 +4.13 失业率 6.2% 6.1% 就业参与率 64.8% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 7月22日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.4% +2.4% 国际贸易价格指数 7月30日 进口物价(较前季) 第一季 -0.2% +0.9% 出口物价(较前季) -0.8% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月2日 经常帐收支 第四季 赤字96 赤字121 商品与服务贸易收支 逆差24.3 逆差38.99 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月3日 (较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.7% (完)
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也