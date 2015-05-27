港报社评：金门水源易解决，开赌财源很吊诡--信报5月27日

金门缺水，第一缺的是水源之水，第二缺的是财源之水。金门虽然在台湾政府管辖之下，然而其地理位置更加接近大陆的厦门，因此，缺水问题最方便的解决之道是舍远图近，谋求咫尺之遥的对岸伸出援手。

关于水源之水，处理起来相对简单容易。大陆国台办主任张志军日前到访金门之时表示，希望金门尽早与大陆签署晋江供水计划的合约。他说，让金门的乡亲尽早喝上大陆的水，两岸“同是一家人，同饮一江水”。金门县长陈福海指出，计划以一年半时间完成供水工程，初步打算签约三十年，每日供水一万五千吨，最终增至三万四千吨，至于外界关心的水价问题则不便透露，两岸已有默契云云。

同样从大陆引水，香港引的是东江水，金门引的是晋江水，源头来自福建泉州山美水库，海底铺设管线约十七公里。近年来，香港社会围绕着东江水的供水合同惹起几番争议，主张尽快开设能够自给自足的海水化淡厂者也大不乏人；金门所引的晋江水，日后会不会由于自主权之争导致两岸龃龉？根据张志军的讲法，大陆向金门供水不是政治问题，而是为民生造福，不要把民生问题政治化。

为了改善（或催谷）经济，台湾立法院早于二○○九年三读通过《离岛建设条例》，将赌博事业列入建设项目之中，金门和马祖先后透过“公投”方式，同意设置观光赌场，尽管澎湖曾经“公投”否决，但当地准备今年就开赌问题进行第二次“公投”。显而易见，金门开赌的主要吸客对象是大陆民众，期望对岸的诸般豪客带来财源滚滚。然而，北京方面一直持反对意见，这次轮到国台办最高领导人首次开腔，明确表示金门不能指望发展博彩业，张志军甚至语带威胁地警告，金门若然开赌，大陆就要关闭小三通。易言之，北京不能接受台湾依靠博彩业来开拓大陆的财源。

问题是，北京即使不高兴，能够阻止得了金门开赌吗？台湾政界纷纷表示，大陆无权干涉台湾自主事务，也不要以为大陆那套专制手法在其他地方派得上用场。两岸现状是大陆管不了台湾，金门要是执意开设赌场，国台办不管怎样也是无可奈何。

掉过头来说，假设金门不理北京反对最终开赌了，若是没有一掷千金的大陆观光客，开赌又有何意义呢？关闭小三通的警告，就是冲着这个要害问题而来，切断财源的撒手鐧是也。

按照目前的态势推测，关闭小三通极其量是一种“口舌”恫吓手段，动机是加强反对金门开赌的立场，毕竟小三通是两岸和平的象征图腾，要是小三通得而复失，将会是陆台关系的一大倒退，更大大折损北京政府和平崛起的形象。张志军自己也说，两岸民众最怕再经历战乱动荡，真诚希望两岸沿着和平之路继续前行，让战火远离，让和平常驻，台海和平得来不易，不要等失去时才感受它的可贵。既然如此，小三通不可能贸贸然说关便关。

内地明令禁赌，间接造就周边地区开赌招客，目标觑准中国人。以赌业闻名于世的澳门不必多说了，就算封闭锁国的北韩，也在邻近中国边境的罗先市，以及平壤指定酒店开设专门接待中国人的赌场。中国人要赌，不去金门，其实还有很多选择。

金门开赌虽然存在着不明朗因素，但观乎这种“围赌中国”的现实状况，多了一个金门不多，少了一个金门不少。也许，北京继续反对，金门照样开赌，未尝不是另一种意义的两岸关系新常态 。

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