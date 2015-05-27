《香港重要政经日程》--5月27日-5月29日

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
================== 今日重要政经消息=================
5月27日（周三）
-- 云南水务 首日挂牌。
-- 德基科技 首日挂牌。
-- 超智能控股 首日挂牌。
-- 耀科国际 公布中期业绩。
-- 奥思 公布中期业绩。
--09:00 康师傅 股东周年大会。
--10:00 光大控股 股东周年大会。
--11:00 中国电信 股东周年大会。
--14:00 金隅股份 在中国举行股东周年大会。
--15:00 联合光伏 股东周年大会。
--15:00 光大国际 股东周年大会。
--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
--15:30 大新银行 股东周年大会。
--16:30 大新金融 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月28日（周四）
-- 公布4月份进出口数据。
-- 迪生创建 公布年度业绩。
-- DYNAM JAPAN 公布年度业绩。
-- 世界华文媒体 公布年度业绩。
-- 万华媒体 公布年度业绩。
-- 先施 公布年度业绩。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
--10:00 中移动 股东周年大会。
--10:00 复星国际 股东周年大会。
--10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。
--12:00 中国农材低碳 股东特别大会
--14:30 中国汇融 股东特别大会
*--14:30 东南国际 与中国民生投资新闻简报会。
*--15:00 超凡网络宣布在创业板上市发布会。
5月29日（周五）
-- 公布4月份M-3货币供应。
-- 公布4月底外汇基金资产数字。
-- 公布4月底人民币存款数字。
-- 霭华押业 公布年度业绩。
-- 莱蒙国际<3688.HK公布季度业绩。
-- 谢瑞麟 公布年度业绩。
--09:30 信义光能 股东周年大会。
--11:00 信义玻璃 股东周年大会。
--11:00 富力地产 在中国举行股东周年大会。
--12:15 瑞安建业 股东特别大会。
--14:30 恒盛地产 股东周年大会。
--15:30 华润创业 股东周年大会。
--16:00 吉利汽车 股东周年大会。
--16:45 华润燃气 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。