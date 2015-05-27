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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:56 BJT

《香港重要政经日程》--5月27日-5月29日

================== 今日重要政经消息=================

5月27日（周三）

-- 云南水务 首日挂牌。

-- 德基科技 首日挂牌。

-- 超智能控股 首日挂牌。

-- 耀科国际 公布中期业绩。

-- 奥思 公布中期业绩。

--09:00 康师傅 股东周年大会。

--10:00 光大控股 股东周年大会。

--11:00 中国电信 股东周年大会。

--14:00 金隅股份 在中国举行股东周年大会。

--15:00 联合光伏 股东周年大会。

--15:00 光大国际 股东周年大会。

--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。

--15:30 大新银行 股东周年大会。

--16:30 大新金融 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月28日（周四）

-- 公布4月份进出口数据。

-- 迪生创建 公布年度业绩。

-- DYNAM JAPAN 公布年度业绩。

-- 世界华文媒体 公布年度业绩。

-- 万华媒体 公布年度业绩。

-- 先施 公布年度业绩。

--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。

--10:00 中移动 股东周年大会。

--10:00 复星国际 股东周年大会。

--10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。

--12:00 中国农材低碳 股东特别大会

--14:30 中国汇融 股东特别大会

*--14:30 东南国际 与中国民生投资新闻简报会。

*--15:00 超凡网络宣布在创业板上市发布会。

5月29日（周五）

-- 公布4月份M-3货币供应。

-- 公布4月底外汇基金资产数字。

-- 公布4月底人民币存款数字。

-- 霭华押业 公布年度业绩。

-- 莱蒙国际<3688.HK公布季度业绩。

-- 谢瑞麟 公布年度业绩。

--09:30 信义光能 股东周年大会。

--11:00 信义玻璃 股东周年大会。

--11:00 富力地产 在中国举行股东周年大会。

--12:15 瑞安建业 股东特别大会。

--14:30 恒盛地产 股东周年大会。

--15:30 华润创业 股东周年大会。

--16:00 吉利汽车 股东周年大会。

--16:45 华润燃气 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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