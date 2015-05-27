港报社评：A股入富时指数，显港金融机遇--经济日报5月27日

指数机构富时将A股纳入其过渡性指数，此反映A股市场规模与交投巨大，外资再难回避，惟过渡安排显示外资对A股仍存一定戒心，香港应发挥其资讯流通与制度优势，紧抓机遇。

市场正聚焦摩根士丹利国际资本指数（MSCI）下月检讨时，会否将A股纳入其中，英国的富时集团（FTSE）昨却抢闸，宣布将A股纳入其新兴市场过渡性指数，初始权重约5%，待国际投资者可全面进入A股市场后，权重将进一步增至32%。

富时此举虽仅一小步，但却是重要的一步，相比合格境外机构投资者（QFII）机制、沪港通、中港基金互认等，富时将A股纳入其指数更凸显A股正上新台阶。

此因如富时、MSCI等国际级指数机构近年皆面对一个难题，即应否纳入A股？A股总市值已逾10万亿美元，更是全球每天成交额最高的股市，若续将A股排拒在外，恐令其指数的代表性大打折扣。

惟MSCI对纳入A股迟迟未拍板，富时亦仅将A股纳入过渡指数，摆出仍然观望的取态，反映外资对A股「又爱又怕」，既不熟悉内地投资文化，亦对内地市场监管等存疑，故富时等大型指数机构仍等待A股市场在未来几年进一步开放与改善，才愿将A股全面纳入，才会放心让跟踪其指数、涉资以万亿美元计的各式指数基金投入A股市场。

正因外资对A股有显着需要，又存在相当戒心，正好为香港进一步发挥超级联系人的角色提供更大机遇，香港个中优势至少有二。

其一，资讯优势。相对外资，香港对内地金融市场的资讯掌握更全面、对内地法规了解更深入，此正好是吸引外资经香港进内地的最大优势。且香港亦可助内地进一步了解国际投资者的需要，助内地资本市场透过香港加速国际化，如此将巩固香港作为驳通中外的桥梁角色。

其二，制度优势。外资进入A股的主要障碍，是担心内地市场规管不足，香港则有符合国际高标准的市场监管与投资者保障制度，应设计更多具中国投资概念，亦符国际监管要求的金融产品，如交易所买卖基金（ETF）及基金产品等，让外资可放心将其资金配资在香港以投资内地，强化香港国际金融中心地位。富时纳入A股，反映A股逐步国际化仅时间问题，但只要香港善用资讯与制度上的优势，成为内地与外资皆非用不可的进出平台，那香港便毋须担心在A股国际化大潮中被边缘化。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘