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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 12:21 BJT

中国货币市场：需求升温而供给无虞，预期较为乐观不排除小波动

路透上海5月27日 - 中国银行间市场周三早盘14天以内回购利率变动微弱。受跨新股发行等因素影响，资金需求有所升温，但供给无虞整体较为平衡。稍长期限方面，六个月和一年期Shibor跌幅相对略多。

交易员认为，从央行对流动性的呵护态度来看，即使有缴税及半年末等因素，资金面也不会出现大的问题。当然其中不排除会有小的波动，短端回购利率可能会有所反弹。

上海一银行交易员称，目前流动性供求属于价格低位下的相对平衡。“6月波动因素可能会多一点，但大方向没问题，可能有的回购利率会往上一点。”

最新Shibor报价中 ，六个月和一年期分别为3.2770%和3.5110%，较上日跌幅均在6个基点(bp)左右。

在中国央行宣布放开银行间债市交易流通审批后，全国银行间同业拆借中心跟进具体业务规则，除上市流通环节外，明确发行人可以以自己发行债券为标的开展回购业务，其中买断式回购被排除在外，质押式回购被放行。

对此，上海一券商交易员表示，该举措利好利率产品持有量较少的券商和基金等机构。惟现有资金面较宽，利好作用暂时不会特别明显。

在证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二(6月2日)和下周三。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0296 1.0331 -0.35

七天 1.9019 1.9316 -2.97

14天 2.2391 2.2257 +1.34

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2600 0.8950 +36.50

七天 2.8000 1.4050 +139.50

14天 3.0000 2.6000 +40.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1800 1.1300 +5.00

七天 2.0000 1.9700 +3.00

14天 2.3000 2.2700 +3.00

Shibor

其中:隔夜 1.0400 1.0400 +0.00

七天 1.9670 1.9688 -0.18

三个月 2.8690 2.8810 -1.20

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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