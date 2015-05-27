中国货币市场：需求升温而供给无虞，预期较为乐观不排除小波动

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透上海5月27日 - 中国银行间市场周三早盘14天以内回购利率变动微弱。受跨新股发行等因素影响，资金需求有所升温，但供给无虞整体较为平衡。稍长期限方面，六个月和一年期Shibor跌幅相对略多。
交易员认为，从央行对流动性的呵护态度来看，即使有缴税及半年末等因素，资金面也不会出现大的问题。当然其中不排除会有小的波动，短端回购利率可能会有所反弹。
上海一银行交易员称，目前流动性供求属于价格低位下的相对平衡。“6月波动因素可能会多一点，但大方向没问题，可能有的回购利率会往上一点。”
最新Shibor报价中 ，六个月和一年期分别为3.2770%和3.5110%，较上日跌幅均在6个基点(bp)左右。
在中国央行宣布放开银行间债市交易流通审批后，全国银行间同业拆借中心跟进具体业务规则，除上市流通环节外，明确发行人可以以自己发行债券为标的开展回购业务，其中买断式回购被排除在外，质押式回购被放行。
对此，上海一券商交易员表示，该举措利好利率产品持有量较少的券商和基金等机构。惟现有资金面较宽，利好作用暂时不会特别明显。
在证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二(6月2日)和下周三。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.0296 1.0331 -0.35
七天 1.9019 1.9316 -2.97
14天 2.2391 2.2257 +1.34
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.2600 0.8950 +36.50
七天 2.8000 1.4050 +139.50
14天 3.0000 2.6000 +40.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.1800 1.1300 +5.00
七天 2.0000 1.9700 +3.00
14天 2.3000 2.2700 +3.00
Shibor
其中:隔夜 1.0400 1.0400 +0.00
七天 1.9670 1.9688 -0.18
三个月 2.8690 2.8810 -1.20
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。